Marco Landucci, vice allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa dopo Milan-Bari.

Come valuta la prima?

"Come in tutte le partite siamo soddisfatti di alcune cose, meno di altre. Poi al di là dei numeri: Tomori ha fatto un assist da terzino. Sono cose che avevamo preparato per migliorare l'occupazione degli spazi".

Come sta Leao?

"Nei prossimi giorni valuteremo il suo infortunio, non è una botta, ma un problema muscolare".

Come sta Modric?

"Abbiamo trovato a MIlanello tutte persone per bene e serie, come lui. Si è messo a disposizione a 100 all'ora, non si risparmia e non molla un centimetro".

Loftus-Cheek giocatore chiave?

"Ha fatto bene, ma l'importante è la prestazione della squadra. Ci hanno tirato troppe volte in porta e non è una cosa che ci piace così tanto".

Tare ha parlato di Hojlund e Vlahovic: che tipo di attaccante cercate?

"Non parlo di mercato".

In difficoltà Gimenez...

"Non sono per niente preoccupato. Lui è arrivato più tardi degli altri, è uno a posto, s'impegna ogni allenamento e deve crescere. Oggi ha fatto anche un assist. Poi deve crescere lui come tutta la squadra".