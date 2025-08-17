Pulisic a segno per la terza stagione consecutiva con la maglia del Milan

Tutto cambia e passa, ma non Christian Pulisic, che quest'anno è difatti partito come aveva chiuso la scorsa stagione, facendo la differenza. L'americano ci ha infatti messo 48 minuti per aprire il suo score stagionale, mettendo a segno la rete del momentaneo 2 a 0 del Milan sul Bari in occasione dei trentaduesimi finale di Coppa Italia. 

Così facendo Pulisic è andato per la terza stagione consecutiva a segno con la maglia del Milan, salendo così a 33 gol in 101 presenze con la maglia del Diavolo