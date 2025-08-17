Pulisic a Mediaset: "Potevamo fare anche più gol. Scudetto? Pensiamo partita per partita"

Ieri alle 23:29News
di Manuel Del Vecchio

Christian Pulisic, oggi in gol, ha parlato a Mediaset al termine di Milan-Bari 2-0. Le sue dichiarazioni:

Buona la prima, subito in gol: “Per noi è un buon inizio di stagione. Potevamo fare anche più gol ma l’importante è che abbiamo vinto”.

Credete alla seconda stella? “Per noi la più importante è la prossima partita. Non pensiamo già allo scudetto, vogliamo pensare partita per partita”.