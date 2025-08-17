Ricci: "Si è creato un grande gruppo, ringrazio i tifosi. Oggi è andata bene, ci sono anche cose da limare"

Samuele Ricci, oggi all’esordio in partite ufficiali col Milan, ha parlato a Mediaset al termine di Milan-Bari. Le sue parole:

Buona la prima, vi siete mossi bene: “Abbiamo fatto una buona partita, ci sono cose da limare. Abbiamo avuto tante occasioni, potevamo essrre pià concreti. Abbiamo gestito bene la palla, in un periodo così è meglio tenere di più pallone e far correre più gli avversari. È andata bene”.

Quanto vi stimola questa rivoluzione tecnica? Credete alla seconda stella? “Puntiamo in alto, puntiamo a fare il massimo. Si è creato un grande gruppo grazie a chi c’era già al Milan. Mi trovo molto bene con la squadra, con il mister e con i ragazzi. Ho trovato ragazzi splendidi, grande professionalità e disponibilità. Ci tengo a ringraziare i tifosi per oggi, non è scontato in una data così estiva”.