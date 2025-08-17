Leao zoppica vistosamente: nelle prossime ore si saprà di più sul suo infortunio

di Lorenzo De Angelis

Dopo aver aperto le marcature al minuto 14, Rafael Leao ha alzato bandiera bianca tre minuti più tardi per via di un infortunio al polpaccio. Stando a quanto anticipato da MilanNews.it, per il 10 portoghese dovrebbe trattarsi di un indurimento del muscolo, ma nelle prossime ore verrà sottoposto ad ulteriori controlli per fare chiarezza sulle sue condizioni. 

Nel frattempo non è passato inosservato il fatto che Rafael Leao non ha una camminata naturale, anzi, zoppica vistosamente a causa di questo problema che terrà un po' tutti con il fiato sospeso fino a nuovi aggiornamenti. 