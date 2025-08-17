MN - Indurimento al polpaccio per Leao: verrà valutato nei prossimi giorni

di Manuel Del Vecchio

Pochi minuti dopo il gol, un bel colpo di testa in area, Rafa Leao ha richiamato l'attenzione della panchina rossonera per un problema fisico. E così il portoghese, al diciassettesimo minuto di Milan-Bari, è costretto a lasciare il campo a Santiago Gimenez.

Apprende la redazione di MilanNews.it che Leao ha sentito indurire il polpaccio e per questo ha chiesto il cambio: il numero 10 verrà valutato nei prossimi giorni.