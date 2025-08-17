MN - Indurimento al polpaccio per Leao: verrà valutato nei prossimi giorni

Pochi minuti dopo il gol, un bel colpo di testa in area, Rafa Leao ha richiamato l'attenzione della panchina rossonera per un problema fisico. E così il portoghese, al diciassettesimo minuto di Milan-Bari, è costretto a lasciare il campo a Santiago Gimenez.

Apprende la redazione di MilanNews.it che Leao ha sentito indurire il polpaccio e per questo ha chiesto il cambio: il numero 10 verrà valutato nei prossimi giorni.