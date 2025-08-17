Quello contro il Bari è il primo gol all'esordio stagionale di Leao con il Milan
MilanNews.it
Milan-Bari di Coppa Italia si è sbloccata grazie ad una grande rete di Rafael Leao. Il 10 portoghese, in posizione di centravanti, è riuscito a sfruttare nel migliore dei modi un cross dalla trequarti di Fikayo Tomori, insaccando alle spalle di Cerofolini la rete del vantaggio rossonero con una frustata di testa.
Stando a quato riportato dai colleghi di Opta Paolo sui propri canali social, questa sera Rafael Leao ha segnato all’esordio stagionale per la prima volta in carriera con la maglia del Milan tra tutte le competizioni•
Pubblicità
News
Le più lette
3 LIVE MN - Primavera, Lecce-Milan (1-2): il campionato inizia con una vittoria nel segno di Lontani
Primo Piano
Tare a Mediaset: "Hojlund opzione buona per noi, lo stiamo valutando. Ma il calciomercato è imprevedibile. E Vlahovic..."
Luca SerafiniQualche domanda di Ferragosto. Perché Leoni è meglio di De Winter? Chi preferire tra Vlahovic e Hojlund? I rossoneri sono da scudetto? "A volte il vincitore...", lo disse Nelson Mandela o Jim Morrison?
Franco OrdineIn difesa i conti non tornano. Regalate a Jimenez un orologio! Maignan e Pulisic: subito rinnovi
Esce Thiaw, entra De Winter. L'impatto a bilancio delle operazioni, con un occhio al "buco" Champions
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com