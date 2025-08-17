Quello contro il Bari è il primo gol all'esordio stagionale di Leao con il Milan

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 22:48News
di Lorenzo De Angelis

Milan-Bari di Coppa Italia si è sbloccata grazie ad una grande rete di Rafael Leao. Il 10 portoghese, in posizione di centravanti, è riuscito a sfruttare nel migliore dei modi un cross dalla trequarti di Fikayo Tomori, insaccando alle spalle di Cerofolini la rete del vantaggio rossonero con una frustata di testa. 

Stando a quato riportato dai colleghi di Opta Paolo sui propri canali social, questa sera Rafael Leao ha segnato all’esordio stagionale per la prima volta in carriera con la maglia del Milan tra tutte le competizioni• 