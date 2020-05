eEuro 2020: Italia chiude girone al comando e vola ai quarti

(ANSA) - ROMA, 24 MAG - Un'altra giornata ricca di emozioni attende la squadra composta da Rosario 'Npk_02' Accurso, Nicola 'nicaldan' Lillo, Carmine 'Naples17x' Liuzzi e Alfonso 'AlonsoGrayfox' Mereu, a cui aveva fatto l'in bocca al lupo anche il Ct della Nazionale Roberto Mancini. I quattro eplayer azzurri hanno confermato quanto di buono fatto vedere nelle qualificazioni, superate con un percorso brillante fatto di otto successi, un pareggio e una sola sconfitta. Nella prima sfida con la Danimarca Rosario 'Npk_02' Accurso ha battuto 2-0 'Goldboydk' grazie alle reti di Immobile e Zaniolo, poi Nicola 'nicaldan' Lillo ha messo in cassaforte il risultato superando 3-1 'aloooowy': a segno per gli Azzurri Jack Bonaventura, Immobile e Bernardeschi, mentre alla Danimarca non è bastato il gol della bandiera realizzato dall'interista Eriksen. Più equilibrato il secondo match con la Serbia, la rivale più accreditata del girone vittoriosa per 6-1 all'esordio contro la Turchia. Fondamentale il successo in rimonta di Alfonso 'AlonsoGrayfox' Mereu, che sotto 0-2 ha battuto 3-2 'Kepa' con una tripletta di Zaniolo. Nella seconda partita Carmine 'Naples17x' Liuzzi ha pareggiato 3-3 (reti di Quagliarella, Belotti e Insigne) contro 'Roksaczv22', regalando all'Italia la qualificazione. Oggi la corsa della eNazionale TIMVISION PES riprenderà quindi dai Quarti di finali con Israele. I match degli Azzurri saranno trasmessi in diretta su TIMVISION, disponibile su TIM Box, smart TV, smartphone, tablet, PC (www.timvision.it), sul sito https://enazionale.figc.it/ e sul neonato canale Twitch della eNazionale. I risultati, le giocate più spettacolari e gli highlights delle gare sono disponibili anche sui nuovi canali della eNazionale su Instagram, Twitter e Facebook. (ANSA).