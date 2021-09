Effetto CR7, a Manchester finite le maglie negli store. Online arrivano solo a novembre

I tifosi del Manchester United sono tornati a sognare con l'arrivo di Cristiano Ronaldo, che indosserà ancora una volta la maglia numero 7. In città c'è già grande fermento in vista dell'esordio, ma intanto i negozi ufficiali sono stati presi d'assalto. Come riporta il Daily Mail, i Red Devils hanno dovuto fare i conti con un problema enorme: le maglie con la personalizzazione di CR7 sono esaurite in pochissimo tempo. Una mancanza dovuta al ritardo di produzione riscontrato dal fornitore (Adidas), causato dalla chiusura degli stabilimenti in Vietnam, da dove proviene circa il 28% dell'abbigliamento sportivo del marchio. Sullo store online è impossibile ricevere la maglia del fuoriclasse portoghese prima del prossimo novembre.