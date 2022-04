Elliott, non è detto che la proprietà americana rimanga in minoranza

MilanNews.it

Ulteriori aggiornamenti sulla trattativa tra Investcorp ed Elliott per la cessione del Milan sono riportati oggi dal Corriere della Sera. Il quotidiano generalista, infatti, sottolinea come sia difficile che la proprietà americana rimanga in società con quote di minoranza. Questa possibilità era emersa nei giorni scorsi, ma si trattava soprattutto di un'ipotesi che non troverebbe conferme.