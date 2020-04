Emergenza Coronavirus, allarme da Parigi: tracce di Covid-19 nell'acqua per pulire le strade

Allarme da Parigi, dove un comunicato ufficiale del Comune della capitale francese fa sapere di aver riscontrato tracce, seppur minime, del coronavirus Covid-19 nell'acqua non potabile utilizzata soprattutto per il lavaggio delle strade. Stando alle informazioni diffuse dall'autorità, però, non vi sarebbe rischio per quanto concerne la rete dell'acqua potabile.