Emergenza Coronavirus, Guerra (OMS): "Usare le mascherine è fuori dalle raccomandazioni"

(Agenzia Nova) - Nessuna raccomandazione ad utilizzare le mascherine in strada da parte dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Lo ha chiarito il professor Ranieri Guerra, membro dell'Oms, nel corso del bollettino sulla diffusione del coronavirus in Italia. "Le raccomandazioni dell'Oms non sono cambiate sulle persone che camminano in strada: usare le mascherine è fuori dalle raccomandazioni", ha spiegato.