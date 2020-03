Emergenza Coronavirus, il Porto mette a disposizione l'Estadio do Dragao

L'emergenza Coronavirus è ormai diventato un problema internazionale e, in questo senso, anche il Portogallo ne è coinvolto. Il Porto, storico club portoghese, ha deciso di aiutare il personale medico mettendo a disposizione lo storico impianto dell'Estadio Do Dragao. In questo senso lo stadio dei biancoblù, potrebbe essere utilizzato come ospedale da campo o come area di sosta per il personale ospedaliero in cui verranno distribuiti anche i pasti.