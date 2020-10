Emergenza Coronavirus, ipotesi lockdown a Milano da lunedì

Stando a quanto riportato da Corriere.it sembra essere sempre più probabile l'ipotesi lockdown nelle aree più colpite dall'emergenza Coronavirus: si parla di partire dalle grandi città metropolitane come Milano, Roma, Napoli, Bologna e Torino. Sebbene il premier Conte voglia aspettare gli effetti del nuovo DPCM prima di attuare una misura così drastica, da palazzo Chigi un esponente dell'entourage del Primo ministro fa filtrare che "la situazione epidemiologica cambia in fretta" e nessuno mette la mano sul fuoco che a breve il governo non si vedrà costretto di stringere ancora una volta le misure.

Discorso diverso per quanto riguarda un possibile lockdown nazionale come in Francia, visto che il responsabile degli Affari europei, Enzo Amendola, conferma che Conte vuole evitarlo: "Faremo di tutto per escluderlo". Ma non chiude del tutto la porta: "Se sarà necessario ci assumeremo l’onere della scelta".

Ritornando al capoluogo lombardo dal governo non viene ritenuto sufficiente chiudere solo Milano ma tutta l'area metropolitana limitando gli spostamenti, con il provvedimento che potrebbe essere valido già da lunedì. Conte intanto deve prendere la decisione se chiudere anche tutte le scuole, con la ministra Azzolina rimasta praticamente da sola a difenderne l'apertura.