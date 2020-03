Emergenza coronavirus: la lettera del Milan Club Montreal

Questa la lettera del Milan Club Montreal sull'emergenza coronavirus:

"Abbiamo assistito da lontano alla pandemia di coronavirus, in particolare in Italia, dove molti membri del nostro Club Milan di Montreal hanno familiari e amici. All'epoca non c'era molta preoccupazione in Canada, ma le cose sono cambiate all'inizio di marzo.

Era il 12 marzo 2020 e abbiamo avuto il primo segnale di tempi difficili con la chiusura delle scuole per due settimane. Con il passare dei giorni, sono state imposte ulteriori restrizioni e ora siamo in lockdown almeno fino a metà aprile. La speranza è dopo questo periodo avremo raggiunto il picco e successivamente le cose potranno tornare lentamente alla normalità. Tuttavia, molti di noi rimangono scettici e credono che questo durerà almeno fino a giugno - soprattutto dopo aver assistito all'orrore in Italia con tutti gli infetti e i tanti cittadini italiani che muoiono ogni giorno.

Inizialmente è stato un po' difficile non avere partite del Milan da guardare, ma quando ti rendi conto di ciò che sta accadendo nel mondo, la maggior parte dei nostri membri non pensa più al calcio. Siamo stati tutti rattristati nel sentire parlare di Paolo Maldini e di suo figlio infettati da Covid-19 e auguriamo loro una completa guarigione.

Molti di noi si arrabbiano quando leggono notizie sui diversi scenari della ripresa della Serie A. Come possono le persone parlare di calcio quando centinaia di persone muoiono ogni giorno? Non ha assolutamente senso ed è molto irrispettoso per la popolazione italiana che è in lutto vedendo la morte dei propri cari. I gestori della Serie A dovrebbero vergognarsi di loro stessi, dovrebbero restare a casa e non parlare finché le autorità non dichiarano che è sicuro riprendere la normale attività.

Per quanto riguarda il Milan, vista la stagione delle montagne russe, molti di noi vogliono che il campionato sia cancellato. Sarà difficile da fare, ma la leadership della Serie A deve avere il coraggio di ricominciare una nuova stagione a settembre. È la soluzione più semplice e quella che non danneggia i giocatori non facendoli giocare più partite di quanto dovrebbero.

Per passare il tempo, alcuni dei nostri membri stanno cogliendo l'occasione per guardare alcune partite memorabili del Milan (in particolare quelle di Champions League). Alcuni membri hanno condiviso vecchie foto e interagito sui social media.

Stiamo anche continuando ad avere il nostro podcast settimanale di Milano grazie a Vinny e Steve, anche se non è facile senza le partite del Milan parlare intrattenere i fan rossoneri ogni settimana.

Il nostro gruppo di chat di whatsapp è passato dal parlare solo di Milan al parlare di come affrontare il Covid-19. Cerchiamo di alleviare la situazione condividendo alcuni contenuti divertenti, ma poi ci arrabbiamo anche quando vediamo come le persone ignorano le direttive delle autorità sanitarie che dicono di rimanere a casa. È una cosa così semplice da fare che può salvare vite umane e mettere meno stress negli ospedali, ma alcune persone semplicemente non lo capiscono. Speriamo che, dopo quello che è successo in Italia, le persone si rendano conto del momento e seguano le direttive.

Speriamo che questa pandemia finisca presto in modo che tutti possano tornare alle loro vite normali e non vediamo l'ora di guardare di nuovo le gare del Milan. I nostri pensieri e le nostre preghiere vanno ai nostri amici, familiari e colleghi in Italia, in particolare quelli che vivono a Milano e, naturalmente, i giocatori, il personale e il management del nostro amato Milan. Tieni duro, stai al sicuro e RIMANI A CASA. Forza Milan".