Emergenza Coronavirus, OMS: "Nessuna prova che l'infezione dia immunità"

L'OMS ha pubblicato poco fa un documento secondo il quale non ci sono ancora prove scientifiche che provino che le persone guarite dal Covid-19 siano protetti dagli anticorpi per un'eventiale seconda infezione: "A questo punto della pandemia non ci sono abbastanza evidenze sull'efficacia dell'immunità data dagli anticorpi per garantire l'accuratezza di un passaporto di immunità o un certificato di libertà dal rischio".