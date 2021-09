Emergenza Milan: sono ben 7 i giocatori assenti contro la Juventus

Sono ben sette i rossoneri non convocati per la partita con la Juventus, tutti per problemi fisici (non ci sono squalificati). Mister Pioli dovrà rinunciare ai due centravanti della rosa, Ibrahimovic e Giroud, ma anche ai centrocampisti Bakayoko e Krunic. Out anche Davide Calabria, uno dei pilastri della squadra rossonera. A completare la lista degli assenti ci sono Messias e Plizzari.