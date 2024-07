Emerson chiama ancora il Diavolo. Il CorSport: "Frasi Royal: «Milan riferimento»"

Tra gli obiettivi del mercato del Milan, rimane molto calda la pista che porta al terzino brasiliano Emerson Royal del Tottenham. Il club rossonero ha già trovato l'accordo con il giocatore che si trasferirebbe molto volentieri a Milanello dove crede di poter rilanciare la sua carriera dopo un'ultima stagione agli Spurs da comprimario. In attesa di sviluppi tra i due club, con il Milan che al momento offre meno di quanto richiesto dai londinesi, Royal ha mandato segnali ai rossoneri per la seconda volta in pochi mesi.

Per questa ragione oggi il Corriere dello Sport titola: "Emerson, frasi Royal: «Milan riferimento»". Il terzino ha parlato a EPTV e ha speso parole al miele per il club milanista: "Il Milan è un riferimento per tutti i brasiliani. È speciale sapere che squadre di questa portata mi vogliono". In generale sul mercato del Diavolo viene aggiunto: "I rossoneri seguono più piste. Hanno già raggiunto l’accordo con i vari giocatori. Manca l’affondo". E poi ancora si legge: "Piace il difensore Pavlovic, gigante del Salisburgo. Attesa per Rabiot".