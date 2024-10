Emerson Royal a DAZN: "Ora lavoriamo come squadra"

vedi letture

Emerson Royal ha parlato a DAZN nel pre partita di Fiorentina-Milan. Queste le sue parole:

Il Milan ha avuto una partita non facile, poi siete cresciuti. Ora una partita molto importante:

“La partenza non è stata come volevamo, ma abbiamo lavorato duramente, abbiamo fatto riunioni ogni giorno. Penso che siamo in un buon momento, lavoriamo come squadra. Oggi è importante, vincendo possiamo rimanere in alto in classifica”.