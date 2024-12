Emerson Royal a Milan TV: "Dobbiamo segnare più gol. Oggi non si può sbagliare"

vedi letture

Intervenuto così ai microfoni di Milan TV, il difensore rossonero Emerson Royal ha parlato prima della partita di questa sera contro la Roma:

Una partita da non sbagliare

"Dobbiamo continuare così ma segnare di più, siamo il Milan e tante squadre vengono qui per cercare di difendersi. E' una partita da non sbagliare quella di stasera, come lo era a Verona".

Sulla Roma, un avversario difficile

"E' una squadra buona e hanno cambiato allenatore e non sarà facile giocarci contro, ma noi siamo il Milan".

Sul proprio momento di forma

"Ho delle buone sensazioni e sono fiducioso, mi sento bene e sono pronto per questa sera insieme a tutta la squadra, andiamo!".

Seguici su Instagram.