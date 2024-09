Emerson Royal debutta a San Siro: "Sensazione unica!"

vedi letture

Quella tra Milan e Venezia è stata la prima partita giocata da Emerson Royal a San Siro con la maglia rossonera. Il terzino brasiliano ha giocato al posto di Davide Calabria, non convocato in extremis per un piccolo problema fisico, anche se con ogni probabilità sarebbe comunque partito dal primo minuto. La gara dell'ex Tottenham, a dire il vero, non è stata la migliore che si potesse desiderare ma a parte qualche scossa all'inizio, il brasiliano poi non ha dovuto patire troppo in fase difensiva.

Queste le emozioni di Royal al fischio finale sul suo profilo Instagram: "Sensazione unica! Prima partita in questo stadio...che partita!"