Emerson Royal: "Tutti i brasiliani vogliono venire al Milan. Per me è un onore incredibile"

Dopo un lungo inseguimento, Emerson Royal è un nuovo giocatore del Milan. Il brasiliano, ufficializzato come nuovo giocatore rossonero nella serata di ieri, è stato presentato in mattinata alla stampa. Ecco alcuni estratti:

"I primi giorni sono stati intensi: ho fatto tanti esami. Il Milan è un club che si preoccupa molto di questa parte dei giocatori. Entrare nel museo è stato storico, mi sono emozionato: non lo faccio facilmente. Vedere tutti i trofei che il Milan ha conquistato... È veramente un sogno. Realmente tutti i brasiliani vogliono venire qui: per me è un onore incredibile. Un momento davvero grande e importante: non vedo l'ora di mettere la maglia"