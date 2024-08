Emerson Royal: "Ultimi mesi intensi. Chiamavo ogni giorno il mio agente per venire al Milan"

Dopo un lungo inseguimento, Emerson Royal è un nuovo giocatore del Milan. Il brasiliano, ufficializzato come nuovo giocatore rossonero nella serata di ieri, è stato presentato in mattinata alla stampa. Ecco alcuni estratti:

Come hai vissuto l'estate? "Gli ultimi mesi sono stati intensi. Ho viaggiato con il Tottenham e ogni giorno chiamavo il mio agente e avevo tanta voglia di venire qui. E' stato abbastanza complesso, un mix di sentimenti: apprensione e desiderio. Sono molto felice di essere qui, in alcuni momenti ho avuto paura: il tempo passava e non c'era una soluzione finale".

A quale aspetto della Serie A ti devi abituare? "Il campionato italiano è un po' diverso da quelli in cui ho giocato. Penso che la Serie A sia più statica ma anche tatticamente sono sempre stato molto buono e non avrò problemi. Ma ho voglia di imparare e fare le cose bene: tutto quello che mi diranno io lo apprenderò, seguirò tutte le istruzioni necessarie".