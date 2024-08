Emerson Royal: "Vedevo molte partite del Milan perchè amavo Ronaldinho. Il 22? Kakà è un modello per noi brasiliani"

Emerson Royal, che ha scelto il 22, ha raccontato a Milan TV perchè ha voluto questo numero di maglia: "Il 22 è di Kakà. Indossare questo numero è una grandissima responsabilità. Ma io l'ho preso, voglio fare la storia come Kakà. Per noi brasiliani Kakà è un modello e quando ho saputo che indossava il 22 non ci ho pensato due volte e l'ho scelto perchè voglio fare bene come lui".

Sul giocare nel Milan: "Per noi brasiliani il Milan è come se fosse una nostra squadra, una squadra brasiliana. Per questo ho sempre sognato di giocare qui. Come si possono dimenticare le magie di Ronaldinho, vedono molte partite del Milan perchè amavo Ronaldinho. So che ai tifosi pacciono molto i brasiliani, il club somiglia molto ai club brasiliani, quindi ho tutta la fuducia della squadra e dei tifosi per fare bene il mio lavoro".