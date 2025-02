EMP-MIL (0-0): espluso Mariannucci per fallo di reazione su Gimenez

Al minuto 65 di Empoli-Milan ristabilita la parità numerica con l'espulsione di Mariannucci. Screzi tra Gimenez ed il difensore dei toscani, nel rialzarsi il classe 2004 colpisce volontariamente l'attaccante del Milan alzando la gamba. On Field Review, giallo per Gimenez e rosso per Mariannucci.