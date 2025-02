EMP-MIL (0-0): rosso per Tomori tra tantissime polemiche

Al minuto 55 di Empoli-Milan, parziale di 0-0, espulso Tomori per doppia ammonizione. Grandi proteste tra i rossoneri perché il fallo dell'inglese arriva su un Colombo lanciato a rete, ma per tutti in fuorigioco. Non ci sono replay che dimostrino l'effettivo offside, e anche se lo fosse il VAR, per protocollo IFAB, non può intervenire (lo può fare solo per un cartellino rosso diretto e non per il doppio giallo, ndr).

Nel caso in cui dovesse essere accertato l'offside, al momento non sono stati trasmessi replay della situazione, la topica enorme sarebbe dell'assistente, reo di non aver alzato la bandierina per segnalare il fuorigioco all'arbitro. Anche perché l'indicazione che arriva dai vertici è di far esaurire l'azione per aspettare l'intervento del VAR. Cortocircuito?