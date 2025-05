Empoli batte Parma, trova il 1° successo in A del 2025 e scavalca il Lecce di Giampaolo

Non vinceva da dicembre, l'Empoli. E ritrovare i tre punti a cinque mesi dall'ultima volta era fondamentale, vista la situazione di classifica. Due dei giocatori azzurri di maggior talento dell'organico salgono in cattedra ed ecco qua: riecco il successo. Firmato Fazzini e Anjorin, un gol per tempo, in mezzo quello di Djuric, alla prima gioia con la maglia del Parma. Ma non basta. I ducali vanno k.o. e adesso sono a +4 proprio sull'Empoli, ora quartultimo, in attesa di Venezia e Lecce.

Segna ancora Jacopo Fazzini: Empoli avanti

Prima fase di studio, poi l'Empoli prende il controllo del match. E dopo poco più di dieci minuti manda sotto il Parma grazie ancora a Jacopo Fazzini. Il trequartista azzurro capitalizza al meglio uno schema su calcio d'angolo, calciando di prima intenzione e trafiggendo Suzuki col destro sul primo palo. Esplode il Castellani, in visibilio per il gol e per il momento del suo numero 10. I ducali provano a reagire con una buona combinazione sull'asse Hainaut-Pellegrino, ma il centravanti di poco non trova la porta.

Parma, piove sul Bagnato: rosso a Valenti

Sotto di un gol e sotto pure di un uomo, il Parma non riesce a ritrovarsi. Al 31' la formazione di Chivu resta in dieci uomini a causa di una doppia ingenuità di Lautaro Valenti: prima un giallo per reazione su Henderson, poi qualche minuto più tardi una strattonata evidente su Esposito per il secondo giallo e il conseguente rosso. Dopo l'espulsione, si gioca praticamente a una metà campo, ma l'Empoli non riesce a impensierire ulteriormente Suzuki. E il primo tempo si spegne sull'1-0.

La prima volta di Djuric

Nella ripresa, come prevedibile, l'Empoli prova a fare la partita, forte dell'uomo in più. Ma il Parma non demorde e comincia a crescere quando Chivu mette mano alla panchina. Tra gli altri, dentro Djuric. E l'ex Monza decide di scegliere la notte giusta per realizzare il primo gol in maglia gialloblù: stacco imperioso sul secondo palo, Vasquez beffato per l'1-1. I ducali la riprendono con l'uomo in meno. Freddato il Castellani.

Anjorin, che perla

L'Empoli, spinto dai suoi tifosi, cerca una reazione. Ancora con la panchina. Stavolta a uscire è Anjorin, uno che nel girone di ritorno si è eclissato, causa problemi fisici. E pure lui sceglie la notte perfetta, anche meglio di Djuric, per fare gol. Ed è un gol bellissimo: stop e fucilata dalla distanza per il 2-1, una perla che ha un peso enorme nella corsa-salvezza. Perché finisce così la partita: 2-1 per l'Empoli, che ritrova una vittoria che mancava da dicembre.