Empoli, Colombo: "Il Milan è sempre nella mia testa, ma ci tornerò quando sarò pronto"

In cinque giornate di Serie A, Lorenzo Colombo ha realizzato già due gol e ha trascinato l'Empoli a farsi apprezzare come una delle più belle rivelazioni di quest'avvio di campionato. L'attaccante classe 2002, ancora di proprietà del Milan, ha grande fame e si vede. E ne parla in un'intervista concessa al Corriere dello Sport: "Quella fame è la stessa che avevo da ragazzino, ce l'ho sempre. Ho un obiettivo in testa e da sempre lavoro con in mente quello».

C'entra col rossonero?

"Allora diciamo che ho tanti obiettivi. Il Milan è sempre nella mia testa".

Allora riguarda l'azzurro, non solo Empoli ma anche Nazionale.

"Può essere...".

E a proposito di Milan: questo è il terzo prestito in Serie A. Si aspettava che potesse essere l'anno buono per giocarsi le sue chance in rossonero?

"Le aspettative alle volte ti fregano. La verità è che devo ancora crescere, sbagliare e soprattutto giocare. Il livello del Milan è altissimo e ci posso arrivare solo tramite il percorso che sto facendo. Preferisco ritornarci quando sarò più pronto e sfruttare al meglio la prossima occasione".