Empoli, derby milanese per Kristjan Asllani: la situazione

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Libero oggi in edicola fa il punto sul futuro di Kristjan Asllani, ventenne regista dell’Empoli che l'Inter vuole subito inserire in rosa come vice Marcelo Brozovic ma che è cercato anche dal Milan. Un obiettivo comune, per rossoneri e nerazzurri, ma con strategie ben diverse. L’Inter punta a convincere l’Empoli - che valuta Asllani 15 milioni - inserendo nella trattativa una contropartita, che potrebbe essere Sebastiano Esposito. Il Milan ,invece, lascerebbe il giocatore in prestito in Toscana per almeno un’altra stagione.