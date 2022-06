Empoli, esonerato Andreazzoli. Il tecnico: "Non me lo aspettavo ma questo è il calcio"

MilanNews.it

© foto di Image Sport

L’Empoli Football Club nella giornata di ieri ha comunicato che Aurelio Andreazzoli non sarà alla guida della squadra nella prossima stagione sportiva. L’ormai ex tecnico dei toscani, ai microfoni di TMW, ha commentato così l’esonero: “Prendo atto della decisione del Presidente, che non corrisponde alle mie aspettative né alla mia volontà. Ma questo è il calcio. Il mio lavoro è fatto anche di questo, guardiamo avanti”. Per l'Empoli, quattordicesimo in campionato e salvo con ampio anticipo, si prospetta ora il cambio di guida con Paolo Zanetti pronto alla firma. In casa azzurra è stato confermato il direttore sportivo Pietro Accardi che ha firmato il rinnovo fino al 2025.