Empoli-Milan, ecco alcune statistiche generali sul match

Empoli vs Milan del 22.12.2021 - Statistiche prepartita

STATISTICHE SULLE PARTITE

Una trasferta concluderà il 2021 del Milan: si andrà a giocare ad Empoli il 22 dicembre. Per certi versi una data spauracchio, visto che nei 14 precedenti in cui il Milan ha giocato in questo giorno, sono state be 8 le sconfitte, a fronte di 3 vittorie e 3 pareggi.

L'ultima sconfitta è il roboante 0-5 in casa dell'Atalanta, il punto più critico della gestione Elliott del Milan, che però in un certo senso ha innescato la svolta sul mercato in casa rossonera, svolta che porta il doppio nome Ibrahimovic-Kjaer. La sconfitta del 2018-19 invece fu interna, la Fiorentina vinse per 1-0 con gol di Federico Chiesa. Il Milan era allenato da Gennaro Gattuso, mentre la Fiorentina aveva in panchina Stefano Pioli. Quella fu l'ultima volta da avversario dei rossoneri per colui che oggi è il nostro allenatore.

Per trovare una vittoria bisogna andare indietro fino al 1974, quando il Milan si impose per 3-0 sul Bologna a San Siro (reti di Rivera, Biasiolo e Bigon). In trasferta invece, il Milan non è mai riuscito a vincere il 22 dicembre.

Con l'Empoli sarà la sfida n.31 in totale, la n.16 in trasferta. Guardando alla sola Serie A, sarà la sfida n.27, la n.14 in trasferta.

In Serie A il Milan non ha mai perso a casa dell'Empoli. L'unica sconfitta al Castellani risale alla Coppa Italia 1985-86, quando una rete di Luca Cecconi risolse al minuto 85 l'andata degli ottavi di finale. Sconfitta che fu decisiva perché al ritorno il Milan non andò oltre l'1-1. In Campionato 6 vittorie e 7 pareggi. L'ultima sfida finì 1-1, con autorete di Capezzi su grande tiro dal limite di Biglia, e gol su rigore di Caputo.

L'ultima vittoria risale alla stagione 2016-17, quando il Milan vinse 4-1 grazie alla doppietta di Lapadula, al gol di Suso e ad un'autorete: questa è la vittoria più larga ad Empoli, assieme al 3-0 del 1987 (Massaro, Baresi, Virdis).

Nella storia delle vittorie rossonere in Empoli vs Milan, i toscani sono stati in vantaggio in tutto per 11 minuti nella sfida del 26/10/2005 (Vannucchi al 34' portò in vantaggio l'Empoli, prima del pareggio di Gilardino al 45'). In tutte le altre occasioni andò sempre in vantaggio il Milan.

Tre le espulsioni in totale per giocatori rossoneri contro l'Empoli, solo una però al Castellani: fu Christian Ziege, che pagò l'esultanza per il suo gol del pareggio con la seconda ammonizione per essersi tolto la maglia.

Anche per l'Empoli stessa situazione, tre rossi di cui uno solo tra le mura amiche: nel 2-2 del settembre 2014, toccò a Valdifiori.

STATISTICHE SUI PROTAGONISTI

Esordirono in un Empoli vs Milan 2 giocatori: Luca Saudati (28/08/1996) e Marco Van Ginkel (23/09/2014).

Nessun giocatore ha lasciato la maglia rossonera in una partita in casa dell'Empoli.

Segnarono la loro prima rete rossonera in un Empoli vs Milan 4 giocatori: Tomas Locatelli (28/08/1996), Andreas Andersson (05/10/1997), Christian Vieri (26/10/2005), Fernando Torres (23/09/2014)

Per 3 giocatori la rete segnata al Castellani fu l'ultima in rossonero: Andreas Andersson (05/10/1997, per lui l’unico gol rossonero), Christian Ziege (10/01/1999), Fernando Torres (23/09/2014, anche per lui l’unica rete in rossonero).

Solo due giocatori hanno siglato marcature multiple ad Empoli: il primo a riuscirci fu Alberto Gilardino il 26/10/2005, il secondo fu Gianluca Lapadula il 26/11/2016.

Sarà la prima volta per Stefano Pioli contro l'Empoli da quando è alla guida del Milan.

Arbitrerà Marco Di Bello, alla sua 12ma direzione di una partita del Milan: finora il bilancio è di 8 vittorie, un pareggio e 2 sconfitte. Sarà per lui la prima volta come arbitro di una sfida tra Milan ed Empoli.

In questa stagione è la seconda volta che Di Bello arbitra il Milan: il precedente è alla settima giornata, quando il Milan sconfisse l'Atalanta per 3-2 a Bergamo.

(statistiche a cura di Mirco Bortolaso – dal sito www.magliarossonera.it)