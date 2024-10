Empoli, Vasquez su Maignan: "Ho imparato guardandolo e cercando di replicare i suoi movimenti"

Devis Vasquez, portiere dell'Empoli in prestito con diritto di riscatto dal Milan, ha parlato così ai microfoni di SportWeek, inserto della Gazzetta dello Sport: "Sono in Europa da un anno e mezzo. Sono passato per il Milan, lo Sheffield e l’Ascoli. Ho imparato tanto. Ho messo insieme esperienza, che mi è servita qui a Empoli, dove finalmente mi è stata data la possibilità di partire titolare. Era un’occasione che volevo da tanto e, ora che è arrivata, intendo sfruttarla fino in fondo. Diciamo che sono contento di quanto stiamo facendo, io e la squadra".

In questi anni in Europa, il colombiano ha accumulato esperienza, imparando tanto anche dai compagni di squadra, tra cui Mike Maignan: "Per la verità con lui non si parla tanto. È molto serio durante l’allenamento. Abbiamo lavorato poco insieme. Però ho imparato guardandolo e cercando di replicare (testuale) i suoi movimenti: lui ha molta 'presenza' in porta, sembra occupare tutto lo spazio. Poi è sempre molto concentrato".