Empoli, Zanetti: "Ho ancora in testa la partita col Milan..."

Il tecnico dell'Empoli Paolo Zanetti ha parlato in conferenza stampa delle ambizioni della sua squadra e della particolare statistica che lo vedi mai sconfitto in uno scontro diretto: "Questo non significa che non mi piacerebbe vincere contro le grandi. Ad esempio la partita col Milan ce l'ho ancora in testa. Ci è sempre mancata la forza con le grandi, invece le altre le abbiamo giocate su tanti piani. Anche su quello strategico e tattico, dove vedo che i ragazzi sentono l'importanza della gara. Quando lo fanno significa che il gruppo è consapevole. poi si può vincere o perdere, ma dal punto di vista prestazionale la partita non l'abbiamo mai sbagliata. Secondo me è un gran segnale, che la squadra ha delle qualità importanti: Questo è un plauso che voglio riservare ai ragazzi".