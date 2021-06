Emre: "Calhanoglu all'Inter? Sono felice, è un grande campione"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Emre Belozoglu ha parlato del trasferimento all'Inter del connazionale Calhanoglu: "Sono davvero felicissimo: il nerazzurro è rimasto nel mio cuore. Hakan è perfetto per prendere il posto di Eriksen. Nel Milan giocava in un sistema diverso. Ma ha testa e talento per coprire più ruoli. Può fare la mezzala pura, alternarsi sulla trequarti. Muovendosi tra le linee sa essere micidiale, sfruttando il tiro e innescando le punte. Serve grande personalità per reggere la pressione in una grande squadra, sommata a quella dei tifosi che si sentono traditi. Credo che sarà una grande sfida, il completamento di una crescita continua. Solo un grande campione può passare dal Milan all’Inter senza accusare contraccolpi. E lui è un campione".