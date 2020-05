Emre Belozoglu, centrocampista turco e vecchia conoscenza del calcio italiano, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport e ha parlato del connazionale Calhanoglu, consigliandogli di restare in rossonero: "Gli consiglierei di non andare via: è forte, rappresenta una certezza per il nostro calcio. Quando la società migliorerà la rosa, darà di più".