Ennesimo episodio di razzismo nel mondo del calcio, l'appello di Bale: "Boicottiamo i social"

Ancora un episodio di razzismo nel mondo del calcio, con alcuni calciatori della Nazionale gallese vittime di offese razziste sui social dopo l'amichevole giocata col Messico. A difenderli ci ha pensato il leader del Galles, Gareth Bale, che ha lanciato un appello per sensibilizzare le persone a un uso più responsabile dei mezzi di comunicazione e interazione sociale: "Se tutti noi, non una o due persone, decidessimo di boicottare i social media agendo insieme, io lo farei. Se fosse organizzata una campagna da personaggi sportivi influenti, io ci starei. Ho parlato coi miei compagni e so che i loro rappresentanti ne hanno discusso con la Federcalcio gallese. La questione ora è in mano alla polizia e c'è un'indagine in corso. Anche a me hanno detto brutte cose sui social in passato. Se vogliono chiedermi consigli, io ci sono. Personalmente cerco di evitare i social il più possibile, ci sono troppe persone tossiche", le dichiarazioni dell'esterno offensivo del Tottenham in prestito dal Real Madrid.