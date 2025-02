Entra dalla panchina ed è decisivo: i numeri di Leao aumentano costantemente

Importante vittoria del Milan in Serie A contro il Verona. In una gara bloccata e contro un avversario costantemente chiuso in difesa è bastata una super giocata di Jimenez e Leao per far sbloccare il risultato al Bebote Gimenez, a segno per la seconda volta in campionato.

Inoltre, aumentano i numeri stagionali di Rafa Leao. Il portoghese è attualmente a quota 9 gol e 7 assist stagionali.

