Enzo Raiola: "Avevamo la percezione che il Milan non volesse tenere Donnarumma"

Il Milan salutava Gigio Donnarumma di questi tempi circa tre anni fa. Il portiere cresciuto nel vivaio rossonero e il club di via Aldo Rossi non hanno trovato l'accordo per proseguire insieme, causando così la partenza dell'estremo difensore italiano alla volta del Paris Saint Germain. Sul trasferimento è intervenuto Enzo Raiola, cugino di Mino, agente del portiere della Nazionale italiana ai microfoni di calciomercato.com. Di seguito le parole di Raiola.

Le dichiarazioni di Enzo Raiola sull'addio al Milan di Donnarumma: "In quel periodo si era passati dall'era Berlusconi a una società che faticava a portare avanti un progetto; Gigio aveva una carriera davanti a sé, rimanere in quel contesto non era la scelta giusta. Se in quel momento ci fosse stato il Milan di oggi con tanto di vetrina della Champions League, penso che sarebbe rimasto e avremmo parlato di un'altra storia. Ma non è stato l'unico motivo che ci ha fatto andare via. Avevamo la percezione che la società non volesse tenere Donnarumma, non c'era una grande voglia di chiudere l'accordo per il rinnovo. Tornare in Serie A? Il calcio è bello perché è imprevedibile, può succedere di tutto. Oggi la vedo dura, ma mai dire mai".