Episodi discriminatori a Praga e Berlino, la UEFA apre indagine etica: Union e Sparta rischiano

La UEFA ha aperto due procedure disciplinari e nominato un ispettore etico per valutare gli episodi discriminatori avvenuti durante la partita della fase a gironi di Europa League tra Sparta Praga e Rangers e in quella di Conference League tra Union Berlino e Maccabi Haifa. Entrambe le sfide si sono giocate il 30 settembre: il club scozzese ha denunciato i fischi del pubblico adolescente nei confronti del finlandese Glen Kamara , che a marzo aveva denunciato di essere stato oggetto di abusi razzisti da parte del difensore Ondřej Kúdela, sanzionato poi con dieci partite di squalifica. Il match del Letna Stadium, tra l'altro, avrebbe dovuto essere a porte chiuse dopo i cori razzisti contro Aurelien Tchouameni del Monaco, ma più di 10.000 bambini erano stati autorizzati ad assistere.

A Berlino, invece, un gruppo di tifosi tedeschi del Maccabi Haifa è stato oggetto di insulti antisemiti, secondo quanto riportato dallo stesso club tedesco, che si è scusato per questo. "Questo comportamento è vergognoso e non lo tollereremo. Ci scusiamo con le persone colpite. L'antisemitismo, purtroppo, è ancora presente nella nostra società, motivo per cui si manifesta anche allo stadio".