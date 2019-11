Eranio: "Demiral? In prestito lo prenderei. C'è bisogno di un'altra pedina"

Stefano Eranio, ex giocatore rossonero, ai microfoni di Tuttomercatoweb ha parlato di Merih Demiral: "Il Demiral del Sassuolo lo voleva tutta Italia ma se non giochi poi è difficile andare a prendere uno che è fermo da sei mesi. Certo, al Milan numericamente c'è bisogno di un'altra pedina per poter rimpiazzare all'occorrenza chi è indisponibile. In prestito lo prenderei, se torna quello dell'anno scorso non è affatto male".