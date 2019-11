Eranio: "Ibra? Lo prenderei per un breve tempo. Può risolvere il problema gol"

Stefano Eranio, ex giocatore rossonero, a Tuttomercatoweb ha parlato di Milan e di Ibrahimovic: "Per un breve tempo lo prenderei, perché quando ci sono problemi di risultati si cerca un giocatore di qualità e lui lo è ancora. E potrebbe anche essere la guida, il leader dei giovani. Può risolvere il problema del gol. Fisicamente è a posto. Spesso si dice che un ritorno può rappresentare una minestra riscaldata ma in questo caso non credo. E al Milan peggio di così a livello realizzativo non si può fare".