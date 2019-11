Eranio: "Ibra sarebbe il leader giusto per il Milan per infondere coraggio"

Stefano Eranio, ex centrocampista del Milan, ha parlato ai microfoni di Milan TV di Zlatan Ibrahimovic: "Le minestre riscaldate non hanno mai avuto grande successo. Ma in questo caso Ibrahimovic sarebbe quel leader che infonderebbe coraggio e fiducia a questa squadra. Se le occasioni che sono capitate al Milan in questo periodo fossero capitate a lui, qualcuna l'avrebbe sfruttata meglio. Con un costo adeguato io lo prenderei".