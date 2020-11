Eranio: "Una sconfitta ci può stare, ora col Verona va tenuta alta la concentrazione"

Stefano Eranio, ex centrocampista rossonero, è stato intervistato da Tuttomercatoweb.com e ha commentato la sconfitta contro il Lille: "Sono state cambiate anche tante pedine, può starci una sconfitta dopo una lunga serie di vittorie. Adesso serve un immediato riscatto in campionato col Verona. Va tenuta alta la concentrazione contro la formazione di Juric, che è un avversario scomodo, gioca bene e pensa a vincere. E' una gara complessa ma se il Milan gioca come ha fatto prima di ieri sera può farla sua".