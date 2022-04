Eredivisie, giocati gli ultimi 6' di Vitesse-Sparta. Era stata sospesa per invasione di campo

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

È terminata al minuto numero centro la sfida fra Vitesse e Sparta Rotterdam, valida per la 25^ giornata di Eredivisie interrotta al minuto 93 a inizio marzo dopo un’invasione di campo che aveva visto il portiere ospite Maduka Okoye venir colpito da un bicchiere lanciato dagli spalti e lo scoppio di diversi tafferugli con lancio di petardi in campo. Nella giornata di oggi, a porte chiuse, le squadre sono così scese in campo per giocare gli ultimi sei minuti di gara con il risultato, 1-0 per lo Sparta, che non ha visto mutamenti.