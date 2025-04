Escluse lesioni al fianco per Gimenez, ma il messicano sente ancora dolore

vedi letture

Sabato contro la Fiorentina Santiago Gimenez è durato appena 25 minuti. Il centravanti messicano, che fra le altre cose ha anche avuto un'occasione importante per portare in vantaggio il Milan e completare la rimonta, è uscito a causa di un infortunio al fianco patito in seguito ad un duro scontro di gioco con David De Gea.

Scrive questa mattina Il Corriere dello Sport che gli esami ai quali è stato sottoposto Gimenez hanno escluso lesioni, ma il numero 7 continua a sentire dolore, motivo per il quale sarà valutato nei prossimi giorni. La sua convocazione per Udine, comunque, non sembra a rischio, ma è difficile pensare che possa partire titolare, anche perché nelle ultime tre gare Conceiçao gli ha sempre preferito Tammy Abraham.