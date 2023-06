ESCLUSIVA MN - Volpato: "Che mentalità Ibra! Spero possa fare il dirigente del Milan"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Tra i tanti calciatori con cui ha avuto modo di interfacciarsi Zlatan Ibrahimovic nella sua lunga e gloriosa carriera, figura anche Rey Volpato, giovane (ai tempi considerato predestinato) della Primavera della Juventus, che l’allora emergente (ma già impattante a livello di personalità) fuoriclasse svedese prese sotto la sua ala. La redazione di Milannews.it lo ha contattato telefonicamente in esclusiva. Ecco le sue parole:

Cosa notò in te Ibrahimovic?

“Mi prese subito in simpatia e mi aiutò tanto. Non era facile per un giovane affacciarsi in quella Juve, piena di campioni”.

Sotto quali aspetti credi ti abbia migliorato?

“Non sono poi riuscito a emergere con continuità dopo, ma con me era un martello. Mi chiedeva, in ogni partitella di dare il massimo, perché soltanto così sarei potuto diventare un campione. Anche da noi giovani. Sbagliavamo un passaggio o eravamo superficiali un giorno? Ci sbranava. E lo stesso con tutti gli altri grandi campioni della Juve”.

È il più forte con cui ritieni di aver mai condiviso il terreno di gioco?

“A livello di mentalità non sono mai stato in squadra con uno con una mentalità simile”.

E ora? Cosa farà?

“Mi auguro possa fare il dirigente del Milan. Con il tempo, è diventato un riferimento del club rossonero nel mondo. Lui è sia Ibrahimovic con la sua immagine, sia il Milan. Incarna due stesse cose contemporaneamente”.