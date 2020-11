eSerie A, il comunicato della Lega sul campionato virtuale fra i club italiani

La Lega Serie A ha annunciato il via della stagione 2020/21 della eSerie A TIM. Una competizione organizzata da Lega Serie A in collaborazione con PG Esports e Infront, con il campionato che si giocherà in esclusiva su PlayStation 4.

Nel comunicato si legge che la prima fase sarà aperta a tutti gli appassionati, che dopo un turno di qualificazione avranno l’opportunità di essere selezionati dai vari Club di eSerie A TIM. In seguito ci sarà il “Draft”, classico evento di presentazione di giocatori e squadre previsto per febbraio. A questo punto inizierà la seconda fase del campionato con la competizione ufficiale: i vari Club si sfideranno in una fase a gironi che determinerà i Playoff, ultimo ostacolo prima della Final Eight di maggio.

L’Amministratore Deegato della Serie A Luigi De Siervo ha dichiarato: “Siamo felici di poter offrire, in un momento così difficile per tutti, uno svago per gli appassionati di PlayStation. Le iniziative teaser al lancio della eSerie A TIM realizzate durante la scorsa stagione si sono rivelate un grande successo, coinvolgendo moltissimi videogiocatori professionisti e semplici appassionati che hanno seguito le sfide tra i nostri Club trasmesse sulle piattaforme social della Lega Serie A”.