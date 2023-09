Esordio inaspettato per Sportiello: il portiere è decisivo alla prima in Champions

Con l'infortunio di Mike Maignan capitato nel corso del secondo tempo della partita tra Milan e Newcastle, ha fatto il suo esordio in Champions League il secondo portiere rossonero Marco Sportiello che in Europa aveva giocato solo sette gare di Europa League con la maglia dell'Atalanta. Nonostante l'ingresso a freddo e in una partita così importante, il numero 57 è risultato decisivo ai fini del risultato. Con una bella parata su Longstaff, Sportiello ha evitato la beffa al 95esimo minuto. Ora dovrà confermarsi se sarà chiamato in causa anche nelle prossime gare, come sembra.