ESPN 100, Theo Hernandez tra i trenta migliori difensori del mondo

Come ogni anno al termine della stagione ESPN.com ha diffuso la lista dei migliori 100 giocatori del mondo, suddivisi così: 10 portieri, 30 difensori, 30 centrocampisti e 30 attaccanti. In tre categorie su quattro compaiono dei calciatori del Milan. Nello specifico in quella dei difensori c'è Theo Hernandez al 19° posto. Di seguito si riporta la motivazione riportata sul sito statunitense.

"Perché è nella lista: Volete terzini sinistri che sappiano attaccare? Hernández è una spina costante nel fianco di qualsiasi avversario e gioca con audacia e intensità (a volte anche troppa). Insieme a Rafael Leão, forma una delle migliori coppie di fascia sinistra al mondo. E, a 26 anni, sta mostrando segni di decisioni più mature"

"Proiezione per la prossima stagione: Ha un contratto fino al 2026, quindi teoricamente quest'estate è il momento in cui o si prolunga il contratto del giocatore o si cede per una somma considerevole (e ne varrebbe la pena). Il Milan ha una struttura salariale piuttosto rigida e vuole rinnovare anche il contratto del portiere Mike Maignan. Se arriva l'offerta giusta, Hernández potrebbe essere ceduto".