ESPN - Asensio non rinnova con il Real: Juve, Milan e Aston Villa su di lui. Ma il PSG è vicino allo spagnolo

MilanNews.it

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Marco Asensio non rinnoverà con il Real Madrid. Una decisione presa non per l'aspetto economico, ma perché da qui alla prossima stagione non sarebbe cambiata la sua posizione all'interno della squadra. Come riportato da ESPN, sullo spagnolo ci sono Juve, Milan e Aston Villa. Ma è il PSG la squadra più vicina al classe '96, che è in trattative avanzare con il giocatore.